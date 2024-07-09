Zelenski, Modi’nin Rusya ziyaretini "hayal kırıklığı" olarak tanımladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Haziran ayında üçüncü kez Başbakan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirerek dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi konutunda düzenlenen gayrıresmi görüşmede yeniden Başbakan seçilen Modi’yi tebrik ederek, “Yeniden başbakan seçilmenizden dolayı sizi tebrik etmek isterim. Bunun iyi bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Bu, hükümetin başında uzun yıllar boyunca yaptığınız çalışmaların bir sonucudur. Kendinize ait fikirleriniz var, çok enerjik bir insansınız, Hindistan'ın ve halkının yararına olacak sonuçları nasıl elde edeceğinizi biliyorsunuz. Ve sonuç ortada: Hindistan dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Muhtemelen nüfus bakımından da 1,4 milyar insanla dünyanın en büyük ülkesi” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı her koşulda yardıma koşan dost şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.



Modi, dün düzenlenen gayriresmi görüşme sonrasında bugün iki ülke arasındaki işbirliklerinin ele alındığına dikkat çekerek, "Bugün Kremlin'de Devlet Başkanı Putin ile verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde ticaret, güvenlik, tarım, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda Hindistan-Rusya işbirliğini çeşitlendirmenin yolları ele alındı. Ulaşım erişilebilirliği ve kültürel alışverişe büyük önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi.



“BARIŞ ÇABALARINA İNDİRİLEN YIKICI BİR DARBE”



Rusya’nın dün Ukrayna’nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırıları sonucunda 38 kişi ölmüş, 190 kişi de yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Hindistan Başbakanı Modi’nin böyle bir günde Rusya'yı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Zelenski, “Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir” ifadelerini kullandı.