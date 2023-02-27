Zelenski, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Ukrayna'da Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev görevden alındı. Ukrayna lideri Zelenski imzalı kararnamede, görevden alınan Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi.

Zelenski, Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almasına ilişkin kararname yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022'de göreve atanmıştı.

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