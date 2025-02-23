Zelenski: NATO üyeliği karşılığında istifa etmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD yardımlarının kredi olarak değil hibe olarak sağlandırğını belirterek, 500 milyar dolarlık yardımın borç olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarını reddetti. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya üç yıllık savaş boyunca 100 milyar dolar yardımda bulunduğunu söyledi.

Gerekli olduğunda görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenski, "Eğer şatlar oluşursa NATO üyeliği karşılığında Devlet Başkanlığından istifa etmeye hazırım." dedi.