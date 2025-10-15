Zelenski, Odessa Belediye Başkanı'nı vatandaşlıktan attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un Ukrayna vatandaşlığını iptal etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Vatandaşlık İşleri Komisyonu'nun Odessa Belediye Başkanı Hennadiy Trukhanov'un Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına karar verdiği ifade edildi.

Kararın Ukrayna Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile uygulandığı aktarılan açıklamada, "SBU'nun tespitine göre Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov şu anda Rusya vatandaşıdır ve saldırgan ülkenin geçerli pasaportuna sahiptir. 10 yıllık bir süre için verilmiş olan bu pasaport, şu anda geçerliliğini korumaktadır." denildi.

"SALDIRGAN ÜLKENİN VATANDAŞI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Rusya pasaportuna gelince mevcut bilgilere göre Trukhanov'un temsilcileri 2017 yılında Rus makamlarına bir dilekçe vermiş ve bunun sonucunda Moskova bölgesindeki bir mahkeme pasaportunun geçerliliğini iptal etmiştir. Ancak ek açıklamalarda, bir kişinin böyle bir belgeden çıkarılmasının veya reddedilmesinin 'yasal olarak edindiği Rusya vatandaşlığından mahrum bırakılması anlamına gelmediği' belirtilmiştir." denildi.

Trukhanov'un hala saldırgan ülkenin vatandaşı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Rusya Federal Vergi Dairesi veri tabanında görüntülenen bir kimlik koduna da sahip." ifadelerine yer verildi.



ODESSA'YA ASKERİ YÖNETİM ATANACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Malyuk, cephe hattı ve sınır bölgelerinde, ülkemizin güneyinde Rus ajan ağları ve iş birlikçileriyle mücadele konusunda bilgi verdi. Ayrıca bazı kişilerin Rus vatandaşlığına sahip olduğu da doğrulandı. Bu kişilerle ilgili gerekli kararlar hazırlandı. Kararnameyi imzaladım" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin Odessa'da Truhanov'un yerine askeri bir yönetim atayacağı öğrenildi.



"RUS PASAPORTUM YOK"

Trukhanov ise vatandaşlığının iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman Rus pasaportu almadım. Ben Ukrayna vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.

Trukhanov, mümkün olduğu sürece görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Eski bir milletvekili olan Trukhanov, 2014'ten bu yana Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Trukhanov, siyasi kariyeri boyunca Rusya vatandaşlığına sahip olduğu iddialarını reddediyor.