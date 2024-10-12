Zelenski, Papa Francis'ten yardım istedi

Avrupa turu kapsamında Londra, Paris ve Roma'da temaslarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, İtalya başkentine komşu Vatikan’a geçerek Papa Francis ile bir araya geldi.



Görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Sekreterliğindeki görüşmelerde Ukrayna'daki savaş durumu, insani durum ile ülkede adil ve istikrarlı bir barışa yol açacak şekilde bu savaşın nasıl sona erdirilebileceği ele alındı. Ayrıca, ülkede dini yaşamla ilgili bazı konular da görüşüldü." ifadelerine yer verildi.



Zelenski, Vatikan'ı bu ayın sonunda Kanada'da savaş esirleri konusunda düzenlenecek bir konferansa katılmaya davet ettiğini söyledi.



Bir sosyal medya paylaşımında “Rusya tarafından esir alınan Ukraynalıların iadesi konusunda Vatikan'ın yardımına güveniyoruz” diyen Zelenski, Papa Francis ile yaptığı 35 dakikalık görüşmenin ana konusunun bu olduğunu belirtti.



Bu, Zelenski ile Papa'nın 4 ay içinde yaptığı ikinci doğrudan görüşme oldu.

