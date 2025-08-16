Zelenski: Pazartesi günü ABD'ye gideceğim
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Bu görüşme, Oval Ofis'teki gergin buluşmanın ardından Zelenski'nin ilk ABD ziyareti olacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.
Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.
Trump ise görüşmenin Oval Ofis'te gerçekleşeceğini duyurarak, "Her şey planlandığı gibi giderse, sonra Putin ile bir görüşme ayarlayacağız" dedi.
UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVE İSTİYOR
Ukraynalı lider aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini ifade etti.
Beyaz Saray’daki temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik önemde olacağı değerlendiriliyor.
ZELENSKİ'NİN SON ABD ZİYARETİ
Zelenski, son olarak Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te son derece gergin bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu ziyaret sırasında planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı akamete uğradı, görüşme erken sonlandırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Volodimir Zelenski
- Ukrayna-Rusya Savaşı