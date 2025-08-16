Zelenski: Pazartesi günü ABD'ye gideceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü belirterek ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

Trump ise görüşmenin Oval Ofis'te gerçekleşeceğini duyurarak, "Her şey planlandığı gibi giderse, sonra Putin ile bir görüşme ayarlayacağız" dedi.

UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVE İSTİYOR



Ukraynalı lider aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini ifade etti.



Beyaz Saray’daki temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik önemde olacağı değerlendiriliyor.