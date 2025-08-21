Zelenski: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çabaları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kritik sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Başkent Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında gazetecileredeğerlendirmelerde bulunan Zelenski, toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söyledi.

ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK GARANTİSİ ŞARTI

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"PUTİN GELMEZSE ABD TEPKİ GÖSTERMELİ"

Moskova'dan savaşı bitirmeye ve önemli görüşmeler yapmaya yönelik bir sinyal gelmediğini belirten Zelenski, Putin'in ikili görüşmeye gönüllü olmazsa ABD'den güçlü bir tepki beklediğini söyledi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın toprak konusunda ne tür tavizler vermeye hazır olduğunun belirsiz olduğunu da ifade etti ve ilerideki görüşmeler için Budapeşte'nin seçilme olasılığının "sorunlu" olduğunu kaydetti.