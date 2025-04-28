Zelenski: "Putin'in ateşkes açıklaması manipülasyon girişimi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin tarafından ilan edilen üç günlük ateşkesi "bir manipülasyon girişimi" olarak nitelendirdi.



Zelenski, konuyla ilgili açıklamasında "Şimdi yeni bir manipülasyon girişimi var: Herkesin nedense 8 Mayıs'a kadar beklemesi ve ancak o zaman ateşkes ilan edilerek sessizlik sağlanması isteniyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti.



Rus lider, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü sebebiyle ateşkes ilan ettiğini duyurdu.