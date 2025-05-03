Zelenski, Putin'in üç günlük ateşkes önerisini reddetti

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü dolayısıyla, 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici bir ateşkes sağlanması yönündeki girişimini reddetti.

Ukraynalı lider bunun yerine daha önce ABD tarafından ilan edilen modele dayalı 30 günlük bir ateşkes önerdi. Bu durum Ukrayna medyası tarafından haberleştirildi.

Zelenski, “Amerikalılar koşulsuz ateşkes için bir model önerdiler, biz de buna uyuyoruz. Üç güne değil 30 güne ihtiyacımız var ki gerçekten bir şeyler üzerinde anlaşabilelim” dedi.

Daha önce Kremlin, Paskalya'da olduğu gibi tatil günlerinde de ateşkese uymaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna ordusu, ateşkesi 30 saat içinde yaklaşık 4 bin 900 kez ihlal etti.

