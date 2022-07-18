Zelenski, Rusya ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle iç güvenlik başkanı ve başsavcıyı görevden aldı

Beş aydır Rusya’nın yaptığı saldırılar ile mücadele eden Ukrayna’da devlet başkanı Vladimir Zelenski, ülkenin iç güvenlik kurumu (SBU) başkanı ve devlet başsavcısını görevden aldığını duyurdu.

Rusya ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle gerçekleşen görevden almaların savaşın başladığı günden bu yana en büyük siyasi görevden almalar olduğu kaydedildi.

Zelenski'nin çocukluk arkadaşı SBU başkanı Ivan Bakanov ve Rus savaş suçlarının kovuşturulmasında kilit rol oynayan Başsavcı Iryna Venediktova'nin görevden alınmaları, cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki icra emriyle duyuruldu.

Görevden almalar ile ilgili açıklamada bulunan Zelenski, üst düzey yetkilileri Rusya ile işbirliği yaptıklarının ortaya çıkması nedeniyle görevden aldığını söylerken, söz konusu durumun diğer birimleri de etkilediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkede savcılık ve kolluk kuvvetlerine karşı 651 ihanet ve işbirliği iddiası davası açıldığını, söz konusu davalarda Bakanov ve Venediktova’nın birimlerinde yer alan 60'tan fazla yetkilinin Rus işgali altındaki bölgelerde Ukrayna'ya karşı çalıştığını belirtti.

Rus birlikleri, 24 Şubat’tan bu yana binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve şehirlerin yıkılmasına neden olan bir işgal sırasında Ukrayna'nın güney ve doğusunu ele geçirdi.