Zelenski: "Rusya, İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İran üzerinden Rusya'yı eleştirdi.



Zelenski gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların 17 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında Kiev'de hasar gören bir apartmanın önünde inceleme yaptığını aktaran Zelenski, bu binada 23 kişinin öldüğünü kaydetti.

Bunu "terör saldırısı" olarak nitelendiren Ukrayna lideri "Ruslar, Ukrayna'ya yaptıkları büyük saldırıda toplam 30 kişiyi öldürdü ve 172 kişiyi yaraladı." dedi.

Rusya'nın İran ve Kuzey Kore ile işbirliği yaptığını ifade eden Zelenski, "Rusya şimdi, İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor. Kamuya açık sinyalleri ve kamuya açık olmayan faaliyetleri başka türlü yorumlanamaz." ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI VE MÜZAKERELER

Zelenski konuşmasında, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ile bugün bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm Ukraynalı esirleri geri getirmek istediklerini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Her soyadı üzerinde çalışıyoruz. Herkesi herkesle takas etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.