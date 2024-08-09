Zelenski: Rusya topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarında savaş başlattığını ifade ederek, Rusya'nın savaşı kendisinin de hissetmesi gerektiğini söyledi. Zelenski ayrıca, savaşı Rus topraklarına taşıma yönündeki girişimin, Rusya'nın Ukrayna'ya "ne yaptığını hissettirme" amacı taşıdığını belirtti.

Zelenski: Rusya topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajda - Savaşı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'den savaşın gidişatı hakkında bilgi aldığını belirten Zelenski, "Ukraynalılar hedeflerine nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Savaşta hedeflere ulaşmayı ise biz seçmedik. topraklarımıza savaşı getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli" diye konuştu.

Rus ordusuna göre, Kiev güçleri salı sabahı Rusya'nın güneybatısındaki Kursk bölgesine saldırarak yaklaşık bin asker ile 24'ten fazla zırhlı araç ve tank konuşlandırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında

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EN BÜYÜK UKRAYNA SALDIRISI

Bu saldırı, savaşın başlangıcından bu yana 'nın 'ya yönelik en büyük saldırısı olarak görülüyor. Bağımsız analistler, Kiev birliklerinin 'nın 10 kilometre içlerine kadar ilerlediğini öne sürüyor.

Zelenski konuşmasında, saldırıya doğrudan değinmeden, "Rusya savaşı ülkemize getirdi ve bunun acısını hissetmeli" dedi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalar hakkında yorum yaptı.

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"TEMEL NEDEN RUS SALDIRGANLIĞI"

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'nın topraklarındaki gelişmelerden 'nın kendisinin sorumlu olduğunu savunarak, "Kursk ve Belgorod bölgeleri gibi Rusya'nın kendi toprakları da dahil olmak üzere herhangi bir tırmanışın, bombardımanın, askeri eylemlerin, zorunlu tahliyelerin ve normal yaşam şekillerinin yok edilmesinin temel nedeni sadece Rusya'nın açık saldırganlığıdır" ifadesini kullandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.

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