Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 22 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda en az 22 sivilin hayatını kaybettiğini onlarcasının da yaralandığını açıkladı.



Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.



Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenski, en az 22 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını söyledi.

Ukrayna lideri, "Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı" dedi.

Zelenski, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.



Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü'nü geçiren Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.