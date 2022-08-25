Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 22 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki bir tren istasyonuna roket saldırısı sonucu 22 sivilin öldüğünü duyurdu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 04:30

Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 22 sivil hayatını kaybetti

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda en az 22 sivilin hayatını kaybettiğini onlarcasının da yaralandığını açıkladı.

Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.

Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenski, en az 22 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını söyledi.

lideri,  "Her gün böyle yaşıyoruz. , BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı" dedi.

Zelenski, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü'nü geçiren 'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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