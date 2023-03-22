Zelenski: Rusya, Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırdığını duyurdu.

Zelenski: Rusya, Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Rusya'da görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Rusya'da görüştü Haberi Görüntüle

Zelenski, 'nın 'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rus ordusunun bu gece 20'den fazla İran menşeli İHA ve füzeyle saldırılar düzenlediğini belirten Zelenski, "Bu sadece bir gecede Ukrayna'ya karşı yapılan terör saldırısı. Ne zaman birileri, Moskova'da 'barış' kelimesini duymaya çalışsa, orada bu tür suç içeren saldırı düzenleme emri veriliyor. Ukrayna güçlerinin karada, havada ve denizde başarıları barışı yakınlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırıma uyulması gerektiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü güçlendirdiğini vurgulayan Zelenski, "Küresel birlik, küresel istikrarı yeniden sağlayabilir." dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabaha karşı Kiev bölgesindeki Rjişçiv kentine yönelik Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedilmişti.

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