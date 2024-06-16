Zelenski: Rusya yasal topraklarımızdan çekilirse yarın müzakereler başlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'de düzenlenen barış konferansında konuşma yaptı.

İki gün süren toplantıların ardından açıklamalar yapan Zelenski, Ukrayna'da barış için İsviçre'de düzenlenen zirveye katılanların, konferans sonrasında özel gruplar halinde çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Zelenski, "barış için eylem planları" hazır olduğunda ikinci bir zirvenin yolunun açılacağını bildirdi.

Ukrayna lideri, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zirve sonrası özel gruplar halinde, çeşitli açılardan güvenliği yeniden tesis edebilecek spesifik fikirler, öneriler ve gelişmeler üzerinde çalışmaya başlama konusunda mutabık kaldık" dedi.



Zelenski ayrıca Çin'in Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik barış önerilerini medya organları aracılığıyla yapmak yerine doğrudan Ukrayna'ya iletmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan askerlerini ülkesinden çekmesi halinde Rusya ile acil barış görüşmelerine açık olacağını ifade eden Zelenski, "Rusya yasal topraklarımızdan çekilirse, hiçbir şey beklemeden yarın bizimle müzakerelere başlayabilir" diye konuştu.