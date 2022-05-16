Zelenski: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donbas'a saldırmak için yeni girişimlere hazırlandığını söyledi.

Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Rusya'nın çıkmazda olduğunu ve başarısızlığa uğradığını söyleyen Zelenski, şunları ifade etti:

"Ukrayna halkının, işgalcileri, gerçeği tam olarak tanımaya zorlayacağı an kesinlikle gelecek. Herson ve Melitopol'da ne kadar ‘yaratıcı’ olurlarsa olsunlar, işgal altındaki Pryazovia ve Donbas bölgelerinde sözde ‘güçlerini’ nasıl tasvir ederlerse etsinler, geçici olarak oradalar" dedi.

Mariupol’den, Azovstal’dan insanları kurtarmak için ‘çok karmaşık’ ve ‘hassas’ müzakerelere devam ettiklerini ifade eden Zelenki, “Bu konuyla günlük olarak ilgileniyoruz. Ve asıl mesele, anlaşmaların yerine getirilmesidir” dedi.



Ülkesinin AB'ye üyelik girişimlerine de değinen Zelenski, "Görevimiz, Ukrayna için AB üyeliği adayı statüsü ve daha sonra hızlandırılmış prosedür kapsamında Avrupa Birliği'ne katılım. Her devlet önemlidir. Her oy önemlidir" diye konuştu.

Ukrayna lideri Rusya'ya yönelik yaptılarımlar için ise şunları kaydetti:

"Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin azami ölçüde rıza göstermesi de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle yakın gelecekte Lüksemburg Parlamentosu'na hitap edeceğim."