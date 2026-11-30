Zelenski, Kiev'de El Cezire televizyonuna röportaj verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerini Ukrayna topraklarından çekmeye hiç istekli görünmediğini söyleyen Zelenski, bu durumun Kiev'i "burada duralım ve diplomasiye geçelim" pozisyonunda bıraktığını belirtti.

Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya'nın işgal altındaki toprakları ilhak etmesini resmen tanımayacağının altını çizerken,

"Ukrayna evleri, kentleri, kasabaları, yıkılmış da olsa bizim." dedi.



Kiev'in, barış için toprak teklif etmesi halinde Putin'in daha da ileri gidebileceği uyarısında bulundu.

Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin samimiyetle savaşı bitirmek istediğini söyledi. Washington'ın bunun için Moskova'ya yaptırımlar yoluyla daha fazla uygulaması gerektiğini belirtirken, "Başkan Donald Trump'ın, faturasını sadece Ukrayna'ya kesmeden barış için çabalamaya devam etmesini umuyorum." dedi.



Zelenski, "Kiev'i toprak vermeye zorlamak adil olmaz ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere herkes için hata olur." ifadesini kullandı.

Zelenski, geçen hafta, Bingazi Limanı'nda demirli bir Rus gemisine yapılan dron saldırısına da açıklık getirdi.



Ukrayna lideri, silah taşıyan Rus gemilerinin meşru hedef olduğunu belirtti ancak savaşın Kuzey Afrika'ya yayılmasını istemediklerinin altını çizerek, "Libya halkı, Ukrayna'nın Libya'nın egemenliğini tanıdığını ve onları ya da limanları hedef al-ma-dığını bilmesini isterim." dedi.