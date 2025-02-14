Zelenski: Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri "Rus toprağı olarak" tanımayacağız

Zelenski, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.



MSC 2025 çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüşeceğini aktaran Zelenski, iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.



Trump ve bazı ABD'li üst düzey yetkililerin son günlerde Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu hakkında yaptıkları açıklamalara değinen Zelenski, ABD'nin bugün Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında konuşmaya hazır olmadığını savundu.



NATO ile entegrasyonunun Ukrayna'nın güvenliği için şimdilik en kolay çözüm olduğunu kaydeden Zelenski, güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Zelenski, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde sona erdirilmesi için gereken çözümler ve güvenlik garantileri konusunda ABD tarafıyla görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.



Kendileri için, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna bölgelerini "Rus toprağı olarak" asla tanımayacaklarını söyledi.



"RUSYA'NIN SALDIRINI ÖNLEMEK İÇİN 1,5 MİLYON ASKERE İHTİYAÇ VAR"



Zelenski, NATO üyesi olmadığı sürece Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını önlemesi için 1,5 milyon askerin yer aldığı bir orduya ihtiyaç duyacağını belirtti.



Ukrayna istihbaratından aldığı bilgilere dayanarak, Rusya'nın Belarus da dahil olmak üzere 100-150 bin askerden oluşan 15 tümen hazırlamayı planladığını öne süren Zelenski, Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hazırlık yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

ABD İLE MADEN KAYNAKLARI İŞBİRLİĞİ



Ülkesindeki maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği yapmak üzere ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'de iki gün önce kendisine bir anlaşma taslağı ilettiğini hatırlatan Zelenski, Ukraynalı hukuk uzmanlarının da üstünde çalışmalar yaptıktan sonra söz konusu belgeyi ABD tarafına ilettiklerini anlattı.



Öte yandan, Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk şehri yönünde cephe hattındaki son durum hakkında bilgi paylaşan Zelenski, "Pokrovsk yönündeki durumun son günlerde iyileştiğini belirtmek önemli." dedi.