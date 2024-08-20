Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometreden fazla alanı ele geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın ilerleyişini sürdürdüğü Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini söyledi.

Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometreden fazla alanı ele geçirdi

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana 'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'ta devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti.

Rusya'ya ilişkin "sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını" ifade eden Zelenski, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

Zelenski, Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, “Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa, Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

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