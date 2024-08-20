Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi.” dedi.

Zelenski: Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana 'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kursk bölgesinde devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, “Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa, Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz.” dedi.

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