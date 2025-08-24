Zelenski: Rusya’ya saldırılarda kendi silahlarımızı kullanıyoruz

Kanada Başbakanı Mark Carney ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya verilen ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanımını yasakladığı iddialarını reddetti.

Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” dedi.

"BÖYLE BİR KONU GÜNDEMİMİZDE YOK"

Ukrayna lideri, geçmişte ABD’den bu yönde bazı uyarılar aldıklarını, özellikle Rusya’nın enerji altyapısına saldırılarının ardından bu tartışmaların gündeme geldiğini hatırlattı. Ancak Zelenski, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.



Wall Street Journal, 23 Ağustos’ta yayımladığı haberinde Pentagon’un aylardır Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.