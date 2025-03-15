Zelenski, Rusya'ya yaptırımların artırılmasını istedi

​​​​​​​Zelenski, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de düzenlenen dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirterek Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini vurguladı.



"Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullanan dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi.



Putin'in Kursk bölgesindeki gelişmeler konusunda yalan söylediğini öne süren Zelenski, "Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil." dedi.



Moskova'daki ABD ve Rus yetkilileri arasında geçen ateşkes görüşmelerinde tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini belirten Zelenski, Rusya'nın bu süreci uzatarak Ukrayna'yı zora sokmak istediğini belirtti.



Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması gerektiği görüşünü yineleyen Zelenski, Putin'in Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması konusunda karar verme hakkına sahip olmadığını Ukrayna ve tüm Avrupa'nın savunma imkanların güçlendirilmesinin 3 yıl içinde mümkün olabileceğini kaydetti.