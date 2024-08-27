Zelenski, Rusya'yla savaşı bitirme planını hem Trump'a hem Harris'e sunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, şiddetlenen savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskı̇, Kursk taarruzunun, enerjı̇ altyapısına yönelı̇k saldırıların durdurulmasını görüşmek üzere Katar'da yapılacak görüşmelerı̇ etkı̇ledı̇ğı̇ne daı̇r medyada çıkan haberlerı̇ yalanladı.

Amerikan Washington Post gazetesi, Ukrayna ve Rusya'nın, enerji ve elektrik altyapısına yönelik karşılıklı saldırıları durduracak önemli bir anlaşmayı müzakere etmek üzere bu ay Katar'a heyetler göndereceğini bildirmişti.



Öte yandan Zelenski, F-16'ların şu ana kadar çok ı̇yı̇ sonuçlar verdı̇ğı̇nı̇, bunların Rusya'nın son saldırısını püskürtmek ı̇çı̇n kullanıldıklarını belirtti.

İLK BALİSTİK DENEMESİ

Savaşın, dı̇yalog yoluyla sona erebı̇leceğı̇nı̇ ancak Ukrayna'nın güçlü bı̇r konumda olması gerektı̇ğı̇nı̇ de ifade ederek, Ukrayna'nın ı̇lk balistik füze denemesı̇nı̇ başarıyla gerçekleştı̇rdı̇ğı̇nı̇ duyurdu.



ABD ile ilişkilere de değinen Ukrayna lideri, Demokrat ve Cumhuriyetçi başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a, Rusya ile savaşı nasıl sona erdireceklerine dair bir plan sunmayı planladıklarını açıkladı.



Planın, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırının yanı sıra diplomatik ve ekonomik cephelerde atılacak adımları da içerdiğini ve planı ABD Başkanı Joe Biden'a da sunacağını söyledi.



Eylül ayında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmayı umduğunu dile getirdi.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı savunmaktan çok Ukrayna'nın işgaliyle ilgilendiğini sözlerine ekledi.