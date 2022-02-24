Zelenski: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız

Son dakika haberi! Rusya başlattığı askeri harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.



Ülke çapında sıkıyönetim ilan eden Zelenski halka evlerinizden çıkmayın çağrısı yaptı.

Zelenski, "Rusya altyapı tesislerimize ve sınır muhafızlarımıza füze saldırıları düzenledi" açıklamasını yaptı.

BİDEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.



Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.



"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.



Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Zelenski benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."



