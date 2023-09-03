Zelenski, Savunma Bakanı'nı görevden aldı, yerine Türkçe bilen Bakan atadı

Yaklaşık iki yıldır Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov görevden alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Bakan Oleksii Reznikov'un yerine Rustem Umerov'un atandığını duyurdu.

Ukrayna Özelleştirme Fonu'nu yöneten Umerov, aynı zamanda bir Kırım Türkü. Türkçe bilen Umerov, Ukrayna parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu başkanıydı. Tahıl koridoru anlaşmasının müzakerelerinde de görev almıştı.

Atamanın önümüzdeki günlerce Mecliste oylanması bekleniyor. Görev değişimi, Ukrayna'nın 2014'te ilhak edilen Kırım'a yönelik saldırıları artırdığı dönemde geldi.

Görevden alınan Reznikov, savaşın patlak vermesiyle milyarlarca dolarlık yabancı askeri yardımın ülkeye ulaşmasına çalışmıştı. Zaman zaman yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelen Ukrayna ordusunda bakan değişikliği bir süredir bekleniyordu.