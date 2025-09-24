Zelenski: “Seçimler ateşkes olursa yapılabilir”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) katılmak üzere gittiği ABD'de Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Zelenski, ülkesinde yürürlüğe giren tüm yolsuzlukla mücadele reformlarının Ukrayna parlamentosunda, kendi partisinin çoğunluğunun oylarıyla kabul edildiğini belirterek, “Avrupa kurumları da bu bağımsız yapıyı destekliyor. Savaş koşullarına rağmen tüm bu yasaları biz çıkardık” dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Seçimlere ilişkin tartışmalara da değinen Zelenski, savaş sürerken sandık kurulmasının zorluklarına dikkat çekti, ancak bir ateşkes sağlanması halinde seçimlerin mümkün olabileceğini vurguladı:



“Seçimler için güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Eğer bir ateşkes olursa, anayasal zorluklara rağmen seçim yapmaya hazırız. Tabii ki uluslararası ortaklarımızın desteğiyle.”



Zelenski ayrıca, Batı medyasında, özellikle kendi partisi içinden “kişiselleşmiş yönetim tarzına” yönelik eleştirilerin arttığına dair haberleri “asılsız” olarak nitelendirdi.