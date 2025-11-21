Zelenski: "Tarihimizin en zor anlarından birindeyiz"

Washington yönetimi, Ukrayna’yı ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış anlaşmasının çerçevesini imzalamaya zorlamak amacıyla silah ve istihbarat desteğini kesme tehdidinde bulundu.



Reuters’ın ulaştığı konuya yakın iki kaynak, baskının önceki barış girişimlerine kıyasla çok daha sert olduğunu ve Kiev’in anlaşma taslağını gelecek perşembe gününe kadar imzalamasının istendiğini söyledi.

Kaynaklara göre ABD, Kiev’e 28 maddelik bir barış planı sundu. Bu plan Ukrayna’nın ek topraklardan vazgeçmesini, ordusunun küçültülmesini ve NATO’ya katılmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Kaynak, “ABD savaşı bitirmek istiyor ve bunun bedelini Ukrayna’nın ödemesini bekliyor" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİ İLE WASHİNGTON HEYETİ GÖRÜŞTÜ

Perşembe günü yüksek rütbeli ABD askeri yetkililerinin yer aldığı bir heyet Kiev’e giderek Başkan Volodimir Zelenskiy ile olası barış sürecini görüştü.

Görüşmenin ardından ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği yetkilileri, toplantıyı “başarılı” olarak nitelendirerek, belgenin imzalanması için ‘agresif bir takvim’ talep ettiklerini açıkladı.

ZELENSKİ: “UKRAYNA ÇOK ZOR BİR TERCİHLE KARŞI KARŞIYA”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Rusya ile yapılacak olası yeni barış anlaşması çerçevesi konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler sürerken, Ukraynalılara birlik çağrısı yaparak ülkenin “ya en büyük müttefikini kaybetme ya da onurundan vazgeçme” riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi: