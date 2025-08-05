Zelenski-Trump görüşmesi: Rusya'ya karşı yaptırımlar ele alındı

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.



Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenski, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir." ifadesini kullandı.



Kalıcı ve adil barışın sağlanması yönünde sarf ettiği çabalarından dolayı Trump'a teşekkür ettiğini aktaran Zelenski, "Gerçekten cinayetlerin bir an önce durdurulması gerekiyor, bunu tamamen destekliyoruz. Ruslar uzatmasaydı, aylarca savaş olmayabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Zelenski, paylaşımında, "Ruslar saldırıların şiddetini artırdı. Başkan Trump, Rusya'nın Kiev'e, diğer şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırıları konusunda tam bilgiye sahip." ifadelerine yer verdi.



Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini ifade eden Zelenski, "(Rusya'nın) Ekonomileri düşmeye devam ediyor ve bu yüzden Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir." açıklamasında bulundu.



Zelenski, Trump ile görüşmesinde Ukrayna'ya silah desteği konusuna da değindiklerini anlattı. Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka'nın Ukrayna için ABD'den 1 milyar dolar değerinden fazla silah satın alacağını aktaran Zelenski, "NATO ülkeleriyle bu ilişkiler devam edecek." ifadesini kullandı.



ABD-Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını kaydeden Zelenski, şunları kaydetti:



"Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir."