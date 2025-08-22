Zelenski: Türkiye, denizde güvenliği sağlamak istiyor

Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Zelenski, Rusya'nın, kendisinin Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını söyledi.

Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenski, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalı" dedi.

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını söyleyen Zelenski,"Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" diye konuştu.

Zelenski, Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan AFP'nin bildirdiğine göre NATO genel sekreteri Kiev'i ziyaret ederken başkentte hava saldırısı alarmı duyuldu.

RUSYA: TOPLANTININ GÜNDEMİ HAZIR DEĞİL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zelenski ile bir zirve toplantısı yapmaya hazır olduğunu, ancak şu anda bu toplantının gündeminin hazır olmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği bir dizi konuda esnek davranmayı kabul ettiğini de ifade etti.

