Zelenski: Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin uzun zamandır beklenen F-16 jetlerinin ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Gazetecilere konuşan Zelenski, "F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" dedi.

Zelenski: Ukrayna ilk F-16 jetlerini teslim aldı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gazetecilere Ukrayna'nın ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Zelenski, pilotların ülke içindeki operasyonlarda F-16'ları kullanmaya başladığını belirterek, 'nın işgalinin üzerinden 29 aydan fazla bir süre geçtikten sonra ABD yapımı savaş uçaklarının gelişini doğruladı.

Ukraynalı lider, Rus güçlerini geri püskürtmeye yardımcı olacağını umduğu uçakları göstererek, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" dedi.

Zelenski, "Ukrayna'da sahip olduğumuz F-16 sayısı ve eğitilmiş pilot sayısı yeterli değil" diye ekledi.

Jetlerin gelişi Ukrayna için aylarca süren bekleyişin ardından bir dönüm noktası olsa da kaç tane temin edildiği ya da hava savunmasını güçlendirmede ve savaş alanında ne kadar etkili olacakları belirsizliğini koruyor.

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