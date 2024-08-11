Zelenski: Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı düzenlediğini kabul etti. Zelenski, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı” ifadelerini kullandı.

Zelenski: Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı

ordusunun 6 Ağustos'ta 'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi saldırıların ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den açıklama geldi.

’nın batısındaki Kursk’a saldırıların düzenlendiğini kabul eden Zelenski, “ ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenski, Rusya’daki operasyonu ülkenin en üst düzey askeri komutanı General Oleksandr Sırskiy ile görüştüğünü belirtti.

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"UKRAYNA, SALDIRGANA BASKI UYGULUYOR"

Zelenski konuşmasında, “, adaleti yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor” dedi.

’ya karşı ’ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenski, “Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Geride kalan haftada Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155 mm topçu mermilerini içeren bir ABD yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenski, “Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, İngiltere ve Fransa’nın uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güçlü kararlar, bizi adil bir barışa daha da yakınlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

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KURSK'TA 76 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

’nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan , “terörle mücadele” durumu ilan ettiği Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişiyi tahliye etti.

ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek 'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını “büyük bir provokasyon” olarak nitelendirmişti.

Ukrayna’nın sınır ötesi operasyonunun ardından Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde dün "terörle mücadele" durumu ilan edildiği açıklanmıştı.

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