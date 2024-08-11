Zelenski: Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı

"UKRAYNA, SALDIRGANA BASKI UYGULUYOR"



Zelenski konuşmasında, “Ukrayna, adaleti yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor” dedi.



Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenski, “Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin dünya tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.



Geride kalan haftada Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155 mm topçu mermilerini içeren bir ABD yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenski, “Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, İngiltere ve Fransa’nın uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güçlü kararlar, bizi adil bir barışa daha da yakınlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

