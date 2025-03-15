Zelenski, Ukrayna topraklarındaki Avrupa askerleri için netlik istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in Batılı müttefiklerine seslendi.

Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı liderlere, Ukrayna topraklarında bir askeri birliğin konuşlandırılması da dâhil olmak üzere “güvenlik garantileri konusunda net bir tutum belirlemeleri” gerektiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Zelenski, diğer Batılı müttefiklerle yaptığı sanal görüşmenin görüntüsüyle birlikte X'te yaptığı paylaşımda “Birlik Ukrayna topraklarında konuşlandırılmalıdır” dedi.



Zelenski, “Bu Ukrayna için bir güvenlik garantisi ve Avrupa için bir güvenlik garantisidir” diye ekledi.