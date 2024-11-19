Zelenski: Ukrayna uzun menzilli silahları kullanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştiren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında bir gazeteci, Zelenski’e Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna Ukrayna tarafından düzenlenen saldırının ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzesiyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

Saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğrulamayan Zelenski, “Gereksiz detaylara girmeyeceğim fakat Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak. Kendi üretimi olan uzun menzilli insansız hava araçları var. Artık uzun menzilli Neptün füzemiz var. Artık ATACMS füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız” dedi.



ALMANYA’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Zelenski, basın toplantısında ayrıca Almanya’ya çağrıda bulunarak, artık Almanya’nın da Rus topraklarına saldırıda uzun menzilli füzelerin kullanımına onay verme zamanının geldiğini söyledi. Zelenski, “Uzun menzilli silahlar konusunda, tüm ülkelerin uzun menzilli silahların kullanımını onaylamasını sağlamak için çalışıyoruz. Nükleer silahlara ilişkin açıklamaların ardından, artık Almanya’nın da bu kararı destekleme zamanı olduğunu düşünüyorum” dedi.



DANİMARKA’DAN 137 MİLYON DOLARLIK YATIRIM AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Danimarka Başbakanı Frederiksen ise, Ukrayna’nın savunma sanayisini desteklemek amacıyla 137 milyon dolar tutarında yatırım yapılacağını duyurdu. Frederiksen, “Danimarka’nın 137 milyon doları aşan yeni desteği, Ukrayna’nın savunma sanayisine yöneliktir. Burada yatırım yapmayı kutluyor olmamız garip görünebilir fakat şunu açık bir şekilde ifade etmeme izin verin: Avrupa’da barış, ancak kendimizi savunabilirsek mümkün olur” dedi.

Zelenski’nin Almanya’ya yönelik çağrısı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’daki hedeflerin vurulmasına onay vermesi ve savaşın bininci gününde Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki bir hedefi ilk defa abd yapımı uzun menzilli füzelerle vurduğuna ilişkin açıklamaların ardından geldi.

ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füze onayı vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de güncellenmiş nükleer doktrini onaylayarak Rusya’nın nükleer silah kullanımına başvurma eşiğini aşağıya çekmişti.