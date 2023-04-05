Zelenski Varşova'da: "Ukrayna ve Polonya omuz omuza verirse Rusya Avrupa'yı yenemez"

Ukraynalıların hayatları üzerinden herhangi bir müzakerenin söz konusu olmayacağına işaret eden Duda, "Bugün Moskova'ya, Kremlin'e açık bir mesaj gönderiyoruz; 'bizi bölemeyeceksiniz." dedi.



Duda, Polonya ve Ukraynalıların yüzlerce yıllık ortak tarihle birbirine bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Gerektiğinde Polonyalılar olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzattık. Kalbimizi açtık ve hemen yardıma koştuk. Bu büyük, sivil, evrensel dayanışma için teşekkür ederim. Polonya bir dayanışma ülkesidir. Kaybedecek zaman yok. Bu nedenle Ukrayna'ya tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, obüsler ve uçaklar tedarik ediyoruz. Diğer ülkelere örnek oluyoruz ve bazen silah tedarikine karşı direnişlerini kırıyoruz."



İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI



Halka hitap öncesinde bir araya gelen Zelenski ve Polonyalı yetkililer, çeşitli konularda taahhütte bulunarak anlaşma imzaladı.



Cumhurbaşkanı Duda da Polonya'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar 8 Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçağı gönderdiğini anımsatarak, 6 uçağın daha gönderileceğini kaydetti.



Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Zelenskiy arasında yapılacak görüşmede, üç anlaşma imzalanacağını duyurmuştu. Birincisi, Ukrayna'nın 100 Rosomak zırhlı personel taşıyıcı satın almasıyla ilgili anlaşma olarak açıklandı.



İkinci anlaşma, Polonyalı şirketlerin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı ve üçüncü anlaşma da iki ülkenin stratejik savunma şirketleri arasındaki işbirliğinin sürdürülmesiyle ilgili olarak duyuruldu.