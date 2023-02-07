Zelenski ve Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zelenski ve Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Dünyadan Türkiye'ye 7,7 büyüklüğündeki deprem için taziye ve yardım mesajları

Dünyadan Türkiye'ye 7,7 büyüklüğündeki için taziye ve yardım mesajları

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

Zelenski ve Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu - 1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

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