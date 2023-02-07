Zelenski ve Reisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Dünyadan Türkiye'ye 7,7 büyüklüğündeki deprem için taziye ve yardım mesajları Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.