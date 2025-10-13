Zelenski ve Trump, 17 Ekim'de Washington'da görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  ABD Başkanı Donald Trump ile 17 Ekim Cuma günü günü bir araya geleceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cuma günü Başkanı ile Washington'da bir araya geleceğini ve görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağını kaydetti.

