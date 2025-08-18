Zelenski Washington'da





Alaska'daki tarihi zirvede Rusya lideri Vladimir Putin'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Zelenski ve ardından Avrupalı liderleri ağırlamaya hazırlanıyor.



Zelenski, görüşme için Washington'a ulaştı.



Trump-Zelenski görüşmesinin bugün yerel saatle saat 13.15'te başlaması planlandı.



Görüşme sonrası Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerin de katılacağı bir toplantı yapılacak. Görüşme öncesi, Trump, Ukrayna savaşına dair mesajlar verdi.



"KARAR ZELENSKİ'NİN"



Amerikan başkanı, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan önce Zelenski'ye seslendi. "Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya ile olan savaşı neredeyse anında bitirebilir, ya da savaşmaya devam edebilir." dedi.



Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını vurguladı.



"Bazı şeyler asla değişmez" ifadelerini kullandı.



"BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK GÜN"



Beyaz Saray'a Zelenski ile birlikte gidecek olan Avrupalı liderlere dair heyecanını da paylaştı. "Beyaz Saray'da büyük gün, hiç bu kadar çok lideri bir arada ağırlamamıştı" dedi. "Onları ağırlamak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.



"RUSYA'YI ZORLAYACAK"



Ukrayna Lideri Zelenski de Trump'ın ardından sosyal medyadan mesajını verdi. "Hepimiz bu savaşın bitmesini aynı derecede istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Avrupa ve ABD'nin ortaklığının Rusya'yı gerçek bir barışa zorlayacağını" yazdı.



