Zelenski yasayı onayladı: Yabancılar Ukrayna ordusunda subay olarak görev yapabilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların, orduda subay olarak görev yapmasına olanak tanıyan yasayı imzaladı. Rusya, böylelikle yabancı komutanların, "Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitireceğini" öne sürdü.

Zelenski yasayı onayladı: Yabancılar Ukrayna ordusunda subay olarak görev yapabilecek

Kiev hükümeti, Rusya ile devam eden savaşta asker gücü sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik bir yasayı imzaladığı belirtildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etmişti.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski'in kararına yönelik bir açıklama yaptı.

"Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek" diyen Zaharova, "Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenski'ye bunun için para verilmiyor" ifadelerini kullandı.

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