Zelenski: Yeni Beyaz Saray yönetimiyle savaş daha çabuk bitecek

Zelenski, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelenski, "O bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı.



Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelenski, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceğini ifade etti.



Zelenski, şunları kaydetti:



"Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir."