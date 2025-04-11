Zelenski: Yüzlerce Çinli Rus ordusunda

Zelenski, Brüksel'de NATO karargahında gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein) 27. Toplantısı"nda katılımcılara video konferansla hitap etti. Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun 4 Nisan'da balistik füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentine düzenlediği ziyaret sırasında konferansa mesaj gönderdiğini kaydetti. Rusya'nın ülkesine balistik füzelerle saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, daha etkili hava savunma imkanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Özelikle Patriot hava savunma sistemlerinin gerekli olduğunu dile getiren Zelenski, "10 adet Patriot sistemi lazım. Özgür dünya bunlara sahip." diye konuştu. YÜZLERCE ÇİNLİ UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞIYOR Rusya'nın ordusuna artık Çin vatandaşlarını da katmaya başladığını belirten Zelenski, "Şimdi en azından yüzlerce Çin vatandaşının Rus işgal güçlerinin bir parçası olarak savaştığı bilgisine sahibiz. Bu, Rusya'nın açıkça savaşı sürdürmeye çalıştığı anlamına geliyor. Hatta Çinlilerin hayatları pahasına bile." ifadelerini kullandı. Müttefiklere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenski, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisine daha çok yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Zelenski, ayrıca güvenlik garantileri kapsamında yabancı askerlerin barış gücü olarak ülkesine konuşlandırılması konusunda partner ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

ESİRLERİN SORGU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çinli askerin sorgulandığı video, Zelenski tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Çince konuşan askerler, geçmişlerini ve nasıl yakalandıklarını anlattı.



İçlerinden biri ilk kez çatışmada bulunduğunu söyleyerek, "Bundan önce hiç silah bile ateşlememiştim" ifadelerini kullandı.



Diğeri, kaos içinde ayrılmadan önce iki Çinli askerin de bulunduğu bir grupta olduğunu belirterek, "Herkes dağıldı, ölüp ölmediklerini bilmiyorum." dedi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian ise, "İlgili taraflara Çin'in rolünü doğru bir şekilde anlamalarını ve sorumsuz açıklamalarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Jian, "Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de tarafıdır. Biz krizin barışçıl çözümünün sadık bir destekçisi ve aktif bir savunucusuyuz" dedi.



Açıklamaya göre Çin, vatandaşlarının özellikle de herhangi bir tarafın askeri operasyonlarına katılmaktan kaçınmasını istiyor.