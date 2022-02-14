Zelenski'den 16 Şubat kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 16 Şubat'ı "Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan etti. 16 Şubat'ın saldırı günü olacağı iddiasını hatırlatan Zelenski, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" dedi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 21:34

Zelenski'den 16 Şubat kararı

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenski, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz" dedi. 

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

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