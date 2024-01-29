Zelenski'den 3. Dünya Savaşı uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eğer Rusya'nın saldırganlığı Kiev'in Batılı müttefiklerinin desteğiyle kontrol altına alınmazsa, Ukrayna'daki çatışmanın üçüncü dünya savaşına dönüşmesinden korktuğunu söyledi.

Zelenski'den 3. Dünya Savaşı uyarısı

Alman devlet yayın kuruluşu ARD'ye verdiği röportajda devlet başkanı Zelenski, 'nın bir NATO ülkesine saldırması halinde bunun "Üçüncü Savaşı'nın başlangıcı" olacağı konusunda uyardı.

Zelenski konuşmasında, "Bana öyle geliyor ki Şansölye Olaf Scholz bu riskin farkında." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kongre'deki Cumhuriyetçi itirazlar nedeniyle ABD'den gelecek askeri yardımın azalması ihtimali karşısında, Almanya'yı Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna'ya daha fazla destek toplamak için ekonomik ağırlığını kullanmaya çağırdı.

ABD'den gelen yardımın kesilmesi durumunda Berlin'in daha büyük bir rol üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda Zelenski Almanya'nın AB'yi birleştirmeyi başarabileceğini söyledi.

Zelenski sözlerinin devamında, "Birçok ülkenin Almanya ile önemli ekonomik ilişkileri var ve ekonomileri Almanya'nın kararlarına bağlı çünkü Almanya güçlü bir ekonomiye sahip." ifadelerini kullandı.

ABD başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya hayati önem taşıyan silahlar ve mali yardım şeklinde desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Yardım teklifi Cumhuriyetçilerin ısrarı nedeniyle kongrede engelleniyor.

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