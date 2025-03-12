Zelenski'den 30 gün açıklaması: Rusya'ya güvenmiyoruz

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde'de bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna, 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.



Ateşkes, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak.



Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da belirtildi. Ateşkes planına ilk yorum ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'den geldi. Rusya'dan da dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

15.50 - ZELENSKİ: 30 GÜNÜ BARIŞ PLANI İÇİN KULLANACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün yeni bir açıklama yaptı.



30 günlük ateşkesin barış planı hazırlamak için kullanılacağını söyleyen Zelenski, seçimlerin ancak sıkıyönetimin mevzuat doğrultusunda kaldırılmasından sonra yapılacağını ifade etti.



Zelenski, ABD’li ve Ukraynalı yetkililer arasındaki Cidde toplantısını “yapıcı” olarak değerlendirdi.



Ukrayna'nın ABD’nin savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirme çabasını desteklediğini söyleyen Zelenski, “ABD askeri yardım ve istihbarat paylaşımının yeniden başlaması çok olumlu” dedi.



Zelenski, Ukrayna'nın ABD ile çerçeve mineraller anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın ateşkes önerisi konusunda Rusya'ya güveni yok" diye ekledi.

15.00 - RUBIO: RUSYA HAYIR DERSE BU BİZE ÇOK ŞEY ANLATIR ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’da ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, “Ruslarla bugün temasa geçeceğiz” dedi. Rubio, Rusya'nın tepkisini henüz bilmediklerini ancak olumlu cevap almayı umduklarını söyleyerek, “Rusları tüm düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz. Bu çatışmanın askeri bı̇r çözümü yok” diye konuştu.



“ABD’ ateşkesin izlenebileceğini düşünüyor” diyen Dışişleri Bakanı, toprak tavizleri hakkında konuşmalar yaptıklarını belirtti. ABD'li bakan şunları söyledi: “Ukrayna ile yapılan görüşmenin büyük bölümü müzakere sürecinin nasıl olacağıydı. Ukrayna’nın barış görüşmelerindeki mesele, gelecekteki saldırılara karşı yeterli caydırıcılığa ihtiyacı var.”



Rubio ayrıca Avrupalıların bu konuya dahil olması gerektiğini de ifade ederek, “Avrupa yaptırımları konusu masada olacak. Avrupalıların Ukrayna diplomasisine dahil olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Rubio, mineral anlaşmasını bir güvenlik garantisi olarak görmeyeceklerini de dile getirdi. “ABD Ukraynalıların masaya oturmasından memnun, şimdi Rusya'ya düşen evet demek. Rusya hayır derse bu bize çok şey anlatır” diye ekledi.

13.25 - KREMLİN: ACELE ETMEK İSTEMİYORUZ Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek "Biz acele etmek istemiyoruz" dedi.



Peskov, başkent Moskova’da, ABD’nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve gündemdeki bazı diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor" değerlendirmesini yaptı.



Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor" şeklinde yanıtladı.



ABD ile Rusya arasında yakın zamanda bir görüşme planlandığı bilgisini paylaşan Peskov, görüşmenin hangi yetkililerin arasında yapılacağına yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.



10.00 - RUSYA VE ABD İSTİHBARATLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, telefonda "iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuları" görüştüğü bildirildi.



SVR'den yapılan yazılı açıklamada, "kriz yönetimiyle" ilgili başlıkların da ele alındığı kaydedildi.



Açıklamada, tarafların uluslararası istikrarın sağlanması ve Moskova ile Washington arasında gerilimin azaltılması için düzenli bir şekilde görüşülmesi konularında anlaşma sağlandığı aktarıldı.

09.00 - LAVROV: MOSKOVA TEHLİKELİ TAVİZLERDEN KAÇINACAK Rus ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, olası bir ateşkese ilişkin, Moskova'nın insanların hayatını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacağını söyledi. Lavrov, kalıcı bir barış anlaşması olması halinde Rusya'nın Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.



TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kendi kararlarını vereceğini ifade etti.



Zaharova, “Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi, bazı anlaşmalar ya da bazı tarafların çabaları nedeniyle yurtdışında gerçekleşmiyor. Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi Rusya Federasyonu içinde gerçekleşir” diye konuştu.



ZELENSKİ: BİZ RAZIYIZ, RUSLAR DA RAZI OLURSA... Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD'nin teklif ettiği "30 günlük acil ateşkesi" olumlu bulduklarını söyledi.



Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik o anda devreye girecek" dedi.



​​​​​​​Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenski, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.