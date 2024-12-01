Zelenski'den ABD'ye çağrı: "NATO daveti için harekete geçin"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'yi ülkesine NATO daveti konusunda Avrupalı şüphecileri ikna etmeye çağırdı.



Zelenski, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'daki “şüphecileri” Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya davet edilmesi gerektiğine ikna etmek için hala zaman olduğunu söyledi.

Ukraynalı lider, NATO davetinin ülkesinin kurtuluşu için şart olduğunu ileri sürdü.



Kiev'de bir basın toplantısı düzenleyen Zelenski, ittifaka katılmaya yönelik herhangi bir davetin Ukrayna'nın tüm toprakları için geçerli olması gerektiğini söyledi.



Ancak NATO'nun savunma şemsiyesinin savaş devam ederken Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde geçerli olamayacağını kabul etti.