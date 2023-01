Zelenski'den Almanya'ya 'Leopard' tepkisi: Onları bize verin, bu bir oyun değil

Almanya'nın Ukrayna'ya tank vermek için ön koşul sunduğu iddia edildi Haberi Görüntüle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştirdi.



Zelenski, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Altı ay daha konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin." dedi.



Zelenski ayrıca Rusya ile olan savaşta Ukrayna'nın kendini savunduğunu ve Rusya'ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını da vurguladı.



Almanya'nın Leopard tankları konusunda çekimser kalmasını eleştiren Zelenski, "Bu bir oyun değil bu bir şeyi ispat etme konusu da değil. Biz Almanya'ya teşekkür ediyoruz bunu herkesin duymasını istiyorum. Ancak her gün insanlar ölüyor kadınlar tecavüze uğruyor." diye konuştu.



Silahların susması ve Rusya'nın suçunu kabul etmesi halinde diplomatik adımların gelebileceği sinyalini veren Zelenski, her şeyin para olmadığını, paranın gidenleri geri getiremeyeceğini ve bazı yaraları tamir edemeyeceğini kaydetti.

SCHOLZ TAAHHÜTTE BULUNMAKTAN KAÇINMIŞTI



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba günü Davos'ta Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.



Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelecek Ukrayna temas grubunun en önemli konusu Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi olacak.



Leopard 2 tankları Almanya'da üretildiği için Almanya bu tartışmada kilit bir rol oynuyor.



Yasal olarak Alman üretimi silahların üçüncü taraflara transferinin Berlin hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.



Polonya ve Finlandiya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.



Almanya'nın ürettiği Leopard tankları Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinin ordularında bulunuyor.