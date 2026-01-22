Zelenski'den Avrupa'nın "Grönland'a 40 asker" kararına tepki

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Avrupa’nın savunmasını büyük ölçüde ABD liderliğindeki NATO’ya bırakmasını sorgulayarak, ittifakın askeri gücünün pratikte hiç test edilmediğine dikkat çekti.

“Bugün Avrupa, tehlike gelirse NATO’nun harekete geçeceğine inanıyor. Ama ittifakın gerçekten devreye girdiğini kim gördü?” diyen Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Litvanya’yı hedef alması ya da Polonya’ya saldırması durumunda kimin karşılık vereceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

“RUSYA VE ÇİN'E NE SÖYLÜYOR?”

Ukrayna lideri, Avrupa’nın Grönland’a asker gönderme kararını da eleştirdi. Stratejik öneme sahip bölgeyi korumak için 14 ya da 40 askerin konuşlandırılmasının caydırıcı olmaktan uzak olduğunu belirten Zelenski, bunun Rusya ve Çin’e yanlış bir mesaj verdiğini savunarak “Bu adım Putin’e ne söylüyor? Çin’e ne söylüyor? En önemlisi Danimarka’ya ne söylüyor?” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna’nın gerekirse Avrupa’ya askeri destek sağlayabileceğini de dile getirdi. Rus savaş gemilerinin Grönland çevresinde serbestçe dolaşması halinde Ukrayna’nın devreye girebileceğini belirten Zelenski, “Kırım açıklarında yaptığımız gibi, Grönland yakınlarında da bu gemileri etkisiz hale getirecek tecrübe ve silahlara sahibiz” dedi.

AVRUPA'YA İRAN TEPKİSİ

Konuşmasında İran konusuna da değinen Zelenski, Avrupa’nın bu dosyada da hareketsiz kaldığını savundu. Avrupa’nın, İran'a karşı adım atmak yerine ABD’nin ne yapacağını beklediğini söyleyen Zelenski, bunun uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Belarus 2020 protestolarını örnek gösteren Zelenski, o dönemde halka destek verilmemesinin bugün Belarus’ta Rus füzelerinin konuşlandırılmasına yol açtığını vurguladı.