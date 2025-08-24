Zelenski'den bağımsızlık mesajı: "Güçlü ve Avrupalı Ukrayna"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 34. Bağımsızlık Günü'nde "güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek, güçlü ülke" inşa etme hedefini açıkladı.

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu alanın önemine dikkat çekti.



"Güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü" Ukrayna'yı inşa edeceklerini vurgulayan Zelenski, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar" dedi.



Zelenski, "güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna"yı hedeflediklerini dile getirdi.



Ukrayna'nın sadece bağımsız bir ülke olmadığı, Avrupa ve dünya için de "güçlü müttefik" olduğunu söyleyen devlet başkanı, "Ukrayna, kurban değil bir savaşçıdır" diye konuştu.



Zelenski, ülkesinin "gerekenlerin hayata geçirilmesi için gerekli iradeye sahip olduğunu" sözlerine ekledi.

