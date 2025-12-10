Zelenski'den barış açıklaması. "Bu hafta, yeni haberler getirebilir"

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenski, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenski, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

SEÇİM TARTIŞMALARI VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğine dair açıklamaları yenib ir tratışma yaratmıştı.

Trump, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKİ'DEN TRUMP'A YANIT

Trump'a hızlı şekilde yanıt veren ve seçime gitmeye hazır olduğunu belirten Volodimir Zelenski, bu süreçte ABD ve Avrupa'nın güvenlik garantileri vermesi gerektiğini belirtti.

Zelenski, güvenlik garanti edilirse 60-90 gün içinde seçimlerin düzenlenebileceğini söyledi.

Zelenski ayrıca, parlamentodan sıkıyönetim altında seçim düzenlenmesine yönelik yasal çerçeve hazırlanmasını talep edeceğini açıkladı.

ODESSA LİMANI'NDA “RUS GÖLGE FİLOSUNA” AİT GEMİYE EL KONULDU

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna tarım ürünlerini yasa dışı olarak taşıdığı gerekçesi ile Odessa'nın ticari limanında bir geminin durdurulduğu ve el konulduğu belirtildi.

Geminin "Rus gölge filosuna" hizmet ettiği ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yük taşıdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SBU yetkilileri, Rusya kontrolündeki bir kuru yük gemisini Odessa'nın ticari limanında tespit etti. Gemi, bir Afrika ülkesinin bayrağı altında, bir parti çelik boru ihraç etmek üzere limana yanaşmıştı. Tam kapsamlı (Rusya-Ukrayna) savaştan önce geminin Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda tarım ürünlerini yasa dışı olarak ihraç etmek için en az 7 kez Sivastopol'a (limanına) girdiği öğrenildi."

Söz konusu geminin, Ocak 2021 sonuna doğru Kırım'dan Kuzey Afrika'ya yaklaşık 7 bin ton tahılı yasa dışı olarak taşıdığı aktarılan açıklamada, "Geminin alıkonulduğu sırada kaptan ve diğer 16 mürettebat üyesi gemideydi, bunlardan hepsi Orta Doğu’nun farklı ülkelerinin vatandaşlarıdır." ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemide yapılan aramada, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan bölgelerindeki limanlara yasa dışı girişin kanıtlarını içeren sefer planları, kılavuz kartları, harita malzemeleri ve telsiz iletişim kontrol kayıtları bulundu. Güvenlik Servisi'nin belgelerine göre, gemi, Ukrayna Varlıkların Soruşturulması ve Yönetimi Ajansı'na (ARMA) devredilmek üzere ele geçirildi."

Açıklamada, gemi sahibinin de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin yaptırımlar listesinde yer aldığı belirtildi.