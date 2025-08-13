Zelenski'den Berlin'e sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor.

Zelenski'yi taşıyan uçak öğle saatlerinde Berlin'e ulaştı. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Başbakanlığı'na helikopterle geçen Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından Almanya Başbakanlığı bahçesinde karşılandı.

Merz ve Zelenski kameralara görüntü verdikten sonra baş başa görüştü.

Merz ve Zelenski daha sonra Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla yapılacak çevrimiçi Ukrayna toplantısına katılacak.

İkinci video konferans görüşmesi ise ilk toplantıya katılan hükümet ve devlet başkanları ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance arasında yapılacak.

Her iki görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alınacak. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Görüşmelerde Avrupalı liderler Rusya'ya baskı uygulamak için başka eylem seçeneklerini ele alınacak, muhtemel barış müzakereleri için hazırlıklar ve buna bağlı toprak talepleri ve güvence konuları görüşülecek.

BERLİN'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zelenksi'nin sürpriz Berlin ziyareti nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başbakanlık çevresine demir bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturuldu, sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Başbakanlık yakınındaki Alman Meclisi (Bundestag) metro istasyonunda yolcu iniş ve binişleri yasaklandı. Atlı polisler ile keskin nişancılar Başbakanlık çevresindeki binalara konuşlandırıldı.