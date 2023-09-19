Zelenski'den BM Genel Kurulu'nda Rusya'ya sert sözler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda konuştu.

Konuşmasına nükleer silahlara değinerek başlayan Zelenski, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya’nın nükleer silahlar üzerine çalışmalarına birçok ülke tarafından izin verildiğini ifade ederek, "Ukrayna en büyük üçüncü nükleer cephaneliğinden vazgeçti ve dünya bu gücün koruyucusunun Rusya’nın olmasına karar verdi. Ancak 1990’larda nükleer silahsızlanmayı en çok hak edenin Rusya olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hala nükleer kaynaklara sahip olduğunu ve nükleer silahlara sahip olmaya "hakkı olmadığını" vurgulayan Zelenski, “Teröristlerin nükleer silahlara sahip olma hakkı olamaz” dedi.

"RUSYA GIDAYI SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

Rusya’nın gıda gibi alanları da silah olarak kullandığını savunan Zelenski, “Rusya pek çok şeyi silah olarak kullanıyor ve bunu sadece bize karşı değil tüm ülkelere karşı kullanıyor. Rusya, işgal altındaki toprakların bir kısmının tanınması karşılığında dünya pazarındaki gıda krizini kullanarak gıda konusunu silah olarak kullanmaya çalışıyor. Gıda, enerji ve birçok şeyin silah olarak kullanılmasını engelleyen bir kısıtlama bulunmuyor” ifadelerini kullandı.



POLONYA, MACARİSTAN, SLOVAKYA VE HIRVATİSTAN’A ELEŞTİRİ

Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna tahılının alternatif yollarla Avrupa ve dünya pazarına sunmaya çalıştıklarını belirten Zelenski, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan gibi bazı ülkelerin Ukrayna’ya uyguladığı tahıl sevkiyatı kısıtlamalarını eleştirerek, “Ukrayna, Karadeniz’de geçici ihracat koridoru açtı. Şu anda bazı Avrupalılar bu dayanışmayı baltalıyor ve politik tiyatro oluşturarak tohumdan bir gerilim filmi çıkarıyor” dedi.